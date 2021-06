Jen ne Astra Zeneca

Slýchávám dost často v práci. Lidé, kteří se chystají na očkování, jsou samozřejmě vyděšení zprávami, které se tu a tam objevují v médiích. Astra Zeneca je na tom asi nejhůře.

Žádný lék na světě není ono mýthické panaceum, tedy všelék a bez vedlejších příznaků. V medicíně při podávání jakéhokoliv medikamentu vždy něco dáváme a současně něco bereme. Čím více "dáváme" a méně "bereme", o to je daný medikament kvalitnější.

Pamatuji doby, kdy příbalový leták byl velikosti 5x5 cm, kde bylo napsáno, k čemu slouží a jak se má užívat. Čas trhnul oponou, vše se vyvíjí. Lidé chtějí mít více informací a farmaceutické firmy se nechtějí soudit (a prohrávat), takže se text na malém lístku v krabičce postupně rozvinul v poměrně obsáhlou esej. Z ní se dozvíme nejen složení příslušné tabletky, ale současně i řadu tzv. "vedlejších příznaků", jež mají mnohdy hororový podtext.

Nejvtipnější jsem četl u jednoho psychofarmaka, že jeho užívání může vést k depresím a výjimečně k sebevraždě. V tom případě je nutné toto ohlásit ošetřujícímu lékaři. Ale vážně. Současné podmínky nutí farmaceutickou firmu uvádět jakýkoli vedlejší příznak, který se při testování léku objeví u jednoho z 10 000 pacientů. Dovedeno ad absurdum, pokud by po zkušební tabletě jednoho z deseti tisíc jedinců svrběl pravý palec u nohy, je firma nucena tento příznak uvést. Seznam vedlejších příznaků je úctyhodný a jen nepatrně bázlivý jedinec se po prostudování všech možných komplikací raději přidrží osvědčených čajíčků.

Zpět k vakcíně Astra Zeneca. Uvádí se, že po aplikaci této vakcíny se objevily závažné komplikace u 37 lidí po 17 milionech naočkovaných jedinců. Pokud toto číslo vydělíte, dospějete k výsledku, že možnost postižení je cca 0,000002. Nejspíše o hodně menší, než že vás dnes přejede na přechodu nepozorný řidič. Chápu, že novinářská zkratka toto číslo neuvede, neboť by alarmující zpráva nebyla dostatečně razantní a jen trochu orientovaný počtář by tuto informaci ihned zapudil ze svého podvědomí. Ze zmíněných zpráv spíše čouhá jako sláma z bot konkurenční boj mezi firmami, které na současné pandemii Covid vydělají sumy, proti kterým jsou majetky narkobaronů jen měďákem v klobouku před kostelem.

Je to nyní šlágr, který se celoplanetárně řeší, lidé se bojí, odmítají, protestují. Přičemž si jen málokdo uvědomí, že kupříkladu špatně či zbytečně nasazené antibiotikum způsobí ve střevním mikrobiomu naprostou pohromu, která má pro jedince dalekosáhlé důsledky. Málokdo ví, kolik úmrtí je ročně jen na to, že jedinec polyká různé směsi léků, které spolu reagují v těle a vytvoří toxické směsi. Jen u nás se odhaduje, že je jich cca 300, ale přesná čísla zjistit nejde. Tolik oblíbený Ibalgin má poměrně silný vliv na žaludeční sliznici a způsobí ročně mnoho případů krvácení do zažívacího traktu. O účincích hormonálních kontraceptiv - tedy pojistka pohodlného sexuálního života (zejména však pro chlapa) - se toho mnoho nepíše, ačkoliv počet vážných komplikací v podobě trombosy mozkových i jiných cév a následných ochrnutí či úmrtí jen u nás jistojistě převyšuje ono uvedené číslo u vakcíny Astra Zeneca v celosvětovém počtu.

Takže si dávejte pozor až dnes půjdete po ulici. Šance, že vás trefí meteorit či kus nějakého satelitu je jen o málo menší, než to, že si z očkování Astra Zeneca odnesete nějakou tu vážnou komplikaci.