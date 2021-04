Židovský humor XXXVIII

Vezeme další porci humoru, který prý pomáhá přežít i ty nejhorší životní situace. Ty zatím snad nejsou, ale třeba potěší hrstka vtipů....

Roubíček před svým domem vystoupil z taxíku a začal se hrabat v kapsách a mumlat si pod fousy:

- Oj vej, zdá se, že mi peněženka vypadla v autě ...

Když to taxikář uslyšel, šlápnul na plyn a rychle zmizel.

Roubíček sarkasticky pro sebe:

- Kohn nekecal, opravdu to funguje!

Angličan má manželku a milenku a miluje manželku.

Francouz má manželku a milenku a miluje milenku.

Žid má manželku a milenku a miluje svoji matku….

Izák našel inzerát v novinách:

„Prodám Mercedes 600SE za 5$.“

Okamžitě spěchal na uvedenou adresu a opravdu nějaká žena nabízela Mercedes 600SE za 5 dolarů.

Zaplatil, dostal všechny dokumenty, celý šťastný ujížděl domů.

Nicméně celý večer mu vrtalo hlavou, jestli tu ženu nepodvedl, když jí zaplatil tak směšnou částku.

Nakonec mu to nedalo a druhý den jí zatelefonoval:

- Přeci jen se chci ujistit, že jste se s cenou nespletla.

- Kdepak, víte, můj manžel utekl se svou sekretářkou. Nechal mi vzkaz: „Je mi to líto. Dům si nech celý, pouze tě prosím, abys prodala moje auto a poslala mi peníze na novou adresu.“

"Nevadí ti, drahý, že jsem dala drobné tomu slepému žebrákovi?"

"Nevadí, hendikepovaným se má pomáhat."

"Ale ty vždycky říkáš, že si na slepé jen hrají, aby vzbudili soucit."

"Ano, ale tenhle byl opravdu slepý."

"Jak to?"

"Když jsi mu hodila drobné do klobouku, tak řekl: 'Děkuji vám krasavice!'"

Židovská manželka vždy odpustí a zapomene, ale nikdy nezapomene co a kdy odpustila.

Chaim zdědil velikánský diamant. Zašel s ním ke klenotníkovi. Ten pečlivě prozkoumal kámen a řekl:

- To je unikátní diamant! Ten je opravdu strašně drahý! Netroufám si ho zpracovat! Co kdybych udělal chybu?! Kdepak, ten si netroufnu zbrousit, opravdu ne!

Chaim zašel k jinému klenotníkovi. Ten se také se bál pustit do broušení. Tak Chaim zašel ke starému Katzmanovi. Ten si prohlédl diamant a zavolal na učedníka:

- Moňo, chlapče, obrus tenhle kamínek!

- Poslyšte, - vylekal se Chaim, - jak to můžete svěřit učni? Víte, co je to za diamant? Nejzkušenější klenotníci ve městě ho odmítli opracovat!

- Drahý pane! Vy moc dobře víte, co je to za diamant a kolik stojí. Já také vím, co je to za diamant a kolik to stojí. Ale Moňa to neví. A tak to udělá!

"Kapitáne," přiřítí se na můstek námořník, "potápíme se! Díra na pravoboku!"

"Nepanikařte!" říká kapitán, aniž by vytáhl dýmku z úst. "Je na palubě kněz?"

"Ne, jen rabín."

"Přiveďte ho!"

Když přivedou rabína, ptají se ho:

"Řekněte, rebe, co máme dělat? Potápíme se!"

"Máte internet?" zeptá se rabín.

"No, zatím ano."

"Prodejte loď!

„Šlomo, dokázal bys mi poradit něco, co funguje na ženský jako na chlapy viagra?“ „Že jsi to ty, Jankel, tak si zajdi na náměstí ke Goldsteinovi?“ Co jsi to za apatykáře, když mě posíláš ke konkurenci?“ „K jaký konkurenci? – Goldstein má zlatnictví.“

K Tausingerovým přišli v podvečer na návštěvu Krausovi. Celý byt voněl mnohoslibujícím jídlem. Neomylně to byl šoulet.

Návštěvníci se posadili do křesel a pan domácí před ně postavil mísu se sušenkami a kávu. Mezitím se zeptal:…- Máte rádi šoulet? ….- Velmi, velice, společně odpověděli Krausovi.

Domácí Tausingerovi si prostřeli na stůl dva talíře a příbor. Jídlo přinesené z kuchyně polechtalo čich návštěvníků. Když si domácí sedli za stůl a s chutí pojídali vonící jídlo, nevydržel Kraus a zeptal se:

-- Proč ses ptal, Leo, zda máme rádi šoulet, když jste nám z něho nenabídli ?

- Jen jsme to chtěli vědět, prostě jsme jen zvědaví.

Skupina izraelských horolezců úspěšně obešla Everest.

"Sára," radí matka dceři. "Než se pohádáš s manželem, tak si dobře promysli argumenty!"

"Já jsem to měla rozmyšlené dokonale, ale Izák se nedržel textu!"

„Sárinko, a kolik vydělává ten tvůj nový ctitel?

„Oj, tatínku, ten samý nudný dotaz mě i on položil ohledně tebe a maminky“

Mojše a Rivka byli manželé jen několik měsíců. Jednoho dne přijel Mojše domů z práce, Rivka ho už čekala a říká mu:

„Mám pro tebe skvělou zprávu, brzy budeme v tomto domě namísto dvou tři.“

Mojšeho tvář se rozjasnila do širokého úsměvu a jeho oči se rozzářily. „Toto je jeden z nejlepších dnů mého života!“ řekl vzrušeně. Přiběhl k Rivce, objal ji a dal ji velkou pusu.

„Jsem tak ráda, že to taky tak cítíš,“ řekla Rivka. „Moje matka se nastěhuje zítra.“

„Rebe,“ stěžuje si Roubíček „já mám se Sárou córes! Ona se se mnou miluje, jen když po mně chce peníze.“ Opravdu, Sáro?“ " Ale rebe, já přísahám, že se s Izákem miluju každý den, a někdy i dvakrát!“ „No právě, rebe, no právě.“

Jedna paní jela Egged* autobusem v Jeruzalémě a četla novinový článek obsahující statistiku života a smrti. Fascinovaná se otočila k muži vedle sebe a řekla: „Věděl jste, že pokaždé, když se nadechnu a vydechnu, někdo zemře?“

"Opravdu!?" řekl. „A vyzkoušela jste ústní vodu?“

Shavua tov.