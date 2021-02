Židovský humor XXXV.

Nauč se smát, aniž bys plakal, zní hebrejské přísloví. Svými milým čtenářům posílám další várku humoru národa, který přežil to, co jiné ne. Možná k tomu ten humor tak trochu přispěl.

Sára měla pohřeb. Její manžel Náthan s celým příbuzenstvem z obou stran a známými byl okolo hrobu. Podle starého zvyku pomohl zaházet rakev zeminou a již se odebrali k obřadní síni, Byl nejvyšší čas, za zády jim potemněla obloha a začalo pršet. Nebe pročíslo hned několik blesků a pak již hřmělo nepřetržitě. V jedné chvíli se Náthan nakloní k rabbimu a řekne." Nu, rabbi, vypadá to, že Sára dorazila v pořádku."

Potká Blum Katze:" Zdravím jich, Katz, jak jde život? Co obchody? Co doma, děti? Co mladá paní? A propos, mladá paní....to věděj, že se jejich mladá paní slejzá s Móricem Sternů odnaproti? Nevěděj? Věděj, ono je to možná lepší, že to nevěděj. Maj pravdu, zůstanou u toho, že nic nevěděj. Gut šabes!"

Jeden oxfordský profesor zadal svým studentům napsat esej na téma slon. A obdržel následující výsledky. Od anglického studenta "Slon a lidská práva", od francouzského "Slon a jeho milostný život", japonský student zpracoval téma "Slon a jeho místo ve vývoji informačních technologií". Mladý Američan napsal "Slon jako válečná zbraň". Jen mladý student z Israele pochopil zadání a napsal práci "Slon a židovská otázka".

Tak shavua tov. (pěkný týden)...