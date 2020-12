Židovský humor XXIX

Chanuka - svátek světel už skončil. Jelikož je to svátek veselý, jako na začátku, tak i na jeho konci přináším mým milým čtenářům pár anekdot či námětů k zamyšlení.

Aaron Karpeles zemřel a přišel do nebe. Vidí dvě brány, vpravo s cedulí "Vstup pro ty co celý život museli poslouchat mamele" , fronta se táhla až za horizont. Vlevo cedule "Vstup pro ostatní" a tam není ani noha. Zamíří napravo a anděl se ptá: "Víš jistě, že jsi tu správně ?". Aaron odpoví: " To nevím, ale mamele říkala: Až zemřeš a přijdeš do nebe, tak tam budou dvě brány. Chraň tě pánbůh jestli půjdeš nalevo".

Tak shavua tov