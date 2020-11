Dokud budu boomer, nemohu být influencer

Tento blog je pokračováním nedávno publikovaného, kde jsem zatoužil stát se influencerem a to na podkladě mnoha výhod, který tento stav nese. (zde) Jeden z mých čtenářů mne ale zarazil tvrzením, které je v nadpisu.

Přiznám se, že jsem znejistěl. Znám slůvko "boom" označující jakýsi rozmach, vzestup a to z termínu "baby boom", tedy období, kdy je nadnormativně roděno, posléze křtěno, případně obřezáváno či jen občansky vítáno úředníkem MNV. Velký anglicko-český slovník vydavatelství Academia připouští pod pojmem boom ještě ráhno, kládu či bidlo, případně vratipeň, což je trámová uzávěra řeky (slůvko vratipeň je prostě kouzelné). Ale "boomer"?

Původně jsem si myslel, že mne můj čtenář upozorňuje, že pokud jsem pachatelem boomu, nemohu být influencer a to nejspíše z důvodu zaneprázdnění z výchovy dětí. Pravda, zplodil jsem je tři, ale v současné době mne již nezatěžují požadavky na zvýšení tragicky nízkého kapesného, vyžadované návštěvy ředitelem školy, který se mnou musí nutně mluvit o jejich chování, případně odvozem z večírku na Stodolní ulici v sobotu v 2.30 hod ráno. Proto jsem dále zapátral ve zmíněném slovníku a našel tři významy slova "boomer".

Tím prvním je hovorový výraz pro tzv. haussistu, což je spekulant na vzestup cenných papírů. To bych byl moc rád, ale svého čtenáře musím zklamat, jelikož nevlastním jediný cenný papír a burza je pro mne nepochopitelné sdružení hulákajících jedinců, kteří se snaží přeřvat druhého a koupit nějakou komoditu, aby ji vzápětí střelili o fous dráž. Vím jistě, že tohle není to pro mne to pravé. Navíc, kdykoli jsem v minulosti investoval do čehokoli, mohl jsem spekulovat jak jsem chtěl, ale nikdy jsem nedosáhl vzestupu, nýbrž naopak hlubokého poklesu a vždycky jsem na tom prodělal. Vzestup mne prostě míjel.

Dalším výrazem slůvka boomer je potulný, příležitostný dělník. Nevím, nakolik mne můj čtenář zná, ale tam bych se tak trochu viděl, protože jako vlastník nemovitosti a přilehlého pozemku jsem nucen svou odpůrkyní k činnosti ryze manuální, jako je kydání mrvy na porytý záhon, převoz hromady čehokoli z bodu A do bodu B, kde je posléze rozhodnuto, že bod B je málo vhodný a jest třeba zacílit na bod C a mnohé další pro muže zcela nepochopitelné činnosti. Jak rád bych se potuloval, maje příležitost. Ale není mi přáno.

Posledním výrazem slůvka boomer je samec klokana velikého. Tady si nevím rady vůbec, skáču již jen zcela sporadicky a když už tak to většinou někomu na špek. Samec sice nepochybně jsem (viz odstavec o baby boomu), ale jsem postavy spíše nižší a splést si mne s klokanem je vtip ze skupiny málo japných.

Pomohl jako vždy v těžké chvíli rabbi Google. Jde prý o výraz pohrdavé shovívavosti k příslušníkovi starší generace, který neví, co je in, není vůbec cool a patří do starého železa a nemá žádnou cenu mu cokoli vysvětlovat. Vzhledem k tomu, že některé módní časopisy jsou schopny v červnovém vydání napsat, že zelená je in, aby v červenci byla definitivně out a in byla lila, jsem z tohoto hlediska opravdu boomer. Kdo se má v tom fofru orientovat a vyznat či lépe řečeno držet prst na tepu doby? Mám svou modrou barvu, v ní jsem stále in a nejspíše nafurt. Ani cool nejsem, zejména při sledování televizních debat, kde po vyslechnutí názorů některých politicky činných jedinců jsem spíše hot s chutí přetáhnout příslušného jedince po zádech sukovicí.

I u toho vysvětlování je třeba být ve střehu. Pamatuji, jak mě nedávno jistý politik z obrazovky přesvědčoval o nesporné výhodě, že když budu muset cosi vykazovat a moje investice do tohoto výkaznictví bude vyšší než zisk z tohoto opatření, tak jsem to opravdu, ale opravdu nebyl schopen pobrat. Možná už fakt patřím do starého železa a nemám tu schopnost pochopit geniální myšlenku, že když vydám stovku a dostanu zpět padesát, jsem na tom vlastně dobře.

Když jsem toto vše promyslel a promeditoval, dospěl jsem k závěru, že pokud bych se nestal influencerem z důvodu současného stavu boomera, budu nejraději ten samec klokana.