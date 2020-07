16 měsíců podmíněně

Za FB projev výronu nenávisti vůči malým dětem na teplickém tablu. 47 letý "muž" z Brna je po vzoru nacistů považoval vhodné ke zplynování.

Soud až napodruhé prokázal, že FB stránky pachatele opravdu přísluší jen jemu a že tedy zmíněný FB hrdina je skutečně autorem tohoto obzvláště razantního postupu vůči dětem, které dle jeho mínění nejsou hodny života a to v důsledku své barvy pleti či vyznání.

Obhájce tohoto "muže" argumentoval svobodou slova a posléze také tím, že šlo o žert. Těch žertů bylo více, kupříkladu vedle fotografie Adolfa Hitlera napsal poznámku "krásné bílé sny".

Svoboda slova je zaručena Ústavou republiky. V některých případech je opravdu obtížné rozhodnout, jestli pronesené slovo je již za hranou obecného vnímání této svobody či nikoliv. Pokud budu hrát tenisovou čtyřhru, můj spoluhráč zkazí jasný balón v kritické situaci a já po něm zařvu, že ho za to zabiji, je celkem jasné, že svou výhrůžku nemyslím vážně. Pokud však kdokoli začne druhému sofistikovaně objasňovat, že jej sprovodí ze světa pro jeho barvu kůže, původ, vyznání atd., je naprosto nutné tento projev nejen odmítnout, ale jeho autora - zvlášť při písemném projevu - potrestat dle platných zákonů.

Náš svět je plný převratných událostí. Kdo by si před 31 lety pomyslel, že bude moci projet hraniční prostor bez zastavení a buzerace celníků, kdo by si pomyslel, že v naší zemi budou statisíce cizinců ze všech možných koutů světa, kdo by si pomyslel, že budeme součástí evropského celku atd.

Některé věci i přes uvedené zůstávají konstantní. Tím je především tolerance vůči lidem, jejichž barva kůže je jiná než naše. Kteří se narodili třeba vietnamským rodičům a hodlají u nás zůstat natrvalo. Že se kupříkladu setkáme s lékařem arabského původu, který nás bude ošetřovat. Pokud si chceme ponechat humanistické ideje, na kterých byla založena naše republika před sto lety, nelze těm odlišným vyhrožovat zabitím, dokonce ještě v dětském věku. V opačném případě jsme zcela stejní, jako ti, které považujeme za barbary, uvíznuvší v 16. století.

Pevně věřím, že to onomu "hrdinovi" z Brna dojde.