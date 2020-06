Židovský humor XXI.

Nauč se smát, aniž bys plakal, vece staré hebrejské přísloví. Další porce pro ty, co mají rádi židovské vtipy.

Konec 21. století. Veřejná prezentace nejnovějšího počítače, který dokáže odpovědět na všechny otázky. Hyman Minkoffsky se táže: „Kde se v tomto okamžiku nachází můj otec? počítač odpoví: „Leží s krásnou ženou na pláži před hotelem Dan v Tel Avivu.“ "To je omyl!“ tvrdí Hyman. „Právě jsem mu telefonoval a nachází se ve Edgeware s mou matkou.“ Vševědoucí počítač: „To není omyl. S vaší matkou v Edgeware se vskutku nachází Aaron Minkoffsky, jemuž jste právě telefonoval. Ale tak nezněla vaše otázka.“

Malý Henry je na pláži s rodiči v Eastbourne.

"Mame, můžu se jít koupat do moře?"

"Ne, bubele," odpoví matka, "voda je příliš hluboká a jsou velké vlny."

"Ale tate zrovna šel do moře," říká Henry.

"Já vím, zlatíčko, ale tatínek má vysokou pojistku."

Rivka se marně pokouší dostat kečup z láhve. Když zrovna buší do dna nádoby, zazvoní telefon a tak požádá čtyřletou dceru Faye, aby to zvedla.

"Mami, to je rabbi," křičí Faye.

Než se ale Rivka doběhne k telefonu, povídá Faye rabínovi: "Moje máma si s vámi nemůže povídat, právě ztrestala flašku."

Synagoga v Edgware pořádala oblíbenou šábesovou bohoslužbu pro děti. Přišla chvíle na rabínovo krátké kázání. Děti byly vyzvány, aby se usadily. Malá Ema měla na sobě opravdu hezké šaty, a když se posadila, rabín se k ní naklonil a řekl:

"To jsou velmi hezké šaty, Emo, to jsou tvoje šábesové?"

"Ano, moje maminka říká, že se kurevsky blbě žehlí."

Ve filmu Funny Girl se Barbra Streisand líbala s Omarem Sharifem. Egyptský prezident Gamál Abd an-Násir dal veřejně průchod svému pohoršení, že se Židovka muchluje s Arabem.

Herečka se svěřila dotazujícím se novinářům:

„Co řekl pan Násir, to je jen čajíček. Měli jste slyšet, co na to řekla moje teta z Brooklynu!“

Čtyřletý Mojše si hrál se stejně starou Maruškou ze sousedství. Protože byl horký letní den, cáchali se nazí v nafukovacím bazénku. Mojše si kamarádku chvíli bedlivě prohlížel a pak pronesl: "Netušil jsem, že jsou takové rozdíly mezi katolíky a Židy."

Po krátké nemoci zemřel malý Jamie Krechtzman.To není dobrý začátek a neměly by se v té souvislosti dělat žádné šoufky. To by ale nesměl být syn Rézi Krechtzmanové. Ta totiž na hřbitově zdvihla svému spravedlivému nářku stavidla: "Jamie, boubelko můj, proč jsi nás opustil tak časně, tak mladý, ještě před rozpukem svého života? Ojvajvoj, ani doktor se z tebe nestihl stát, ani advokát! Boubelko můj, a teď jsi už tam nahoře, na nebesích, ojvajvoj! Před tváří Hospodinovou, ojvajvoj, tak mladý! Řekni mu aspoň, koho všeho jsi tu v jakém zármutku zanechal, zvláště svou matku! A když už s ním budeš mluvit, řekni mu, ať pomůže tvému zarmoucenému otci sehnat nějakou lepší práci, aby mohl lépe uživit tvé zkroušené příbuzné! Řekni mu, Jamie, boubelko, o mých bolavých zádech! Snad by si mohl najít čas pomoci i s tou mojí plynatostí! Nezapomeň ovšem na ten zarostlý nehet strýce Mórice! Drahý Jamie, proboha, když už tam budeš, zmiň se o své sestře Nessy, je jí už čtyřiadvacet a je čím dál nervóznější, jestli by nevěděl o nějakém šikovném ženichovi! Milovaný Jamie, a co se týče ...." Jeden z hrobníků už to nevydržel poslouchat: "Když slyším všechny ty problémy vaší mišpoche, paní Krechtzman, soudím, jestli to nebude všechno nad síly vašeho mladýho? Jestli byste si to neměla vyřídit osobně?"

Tak všem mým milým čtenářům pěkný týden......Shavua tov....