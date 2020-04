Kdo jsem já a kdo jsi Ty?

V tomto týdnu se jako každý rok odehraje velké drama, největší v lidských dějinách. Drama věrnosti a zrady, drama lásky a nenávisti. On versus člověk.

Kdo jsem já? Jsem ten, který na Tvůj pokyn vyšel z Egypta, abych spolu s Mojžíšem hledal tu správnou cestu. A Tys mi ji celou dobu umetal a hubil mé nepřátele.

Kdo jsem já? Ten, který po čase začal namítat, že to neděláš dobře, že jsem měl raději zůstat tam, kde je sice poddanství, ale zase tam byly plné hrnce masa. Jsem ten, který si nakonec uplácal zlaté tele a začal se mu klanět. Ten, který když měl hlad, byl Tebou nasycen manou. A kterého jsi nakonec dovedl do zaslíbené země, ale místo vděku stále dělám stejnou chybu zas a znovu.

Kdo jsem já? Jsem ten, který Tě nadšeně vítal v ulicích Jeruzaléma a kladl pod Tvé oslátko palmové ratolesti. Jsem ten, který volal "Hosana, synu Davidův". A jsem ten, který křičel "ukřižuj ", protože jsi nesplnil mé bláhové efemérní lidské představy.

Kdo jsem já? Ten, který visel vedle Tebe na kříži a prosil Tě o odpuštění a také ten, který Ti i z druhé strany spílal.

Kdo jsem já? Ten, který ve Tvém jménu, ale zcela proti smyslu Tvého učení, zabíjel po staletí okolo sebe ty, které jsem já považoval za nehodné žití.

Kdo jsem já? Ten, který upaloval na hranicích ty, kteří měli odvahu říci něco jiného, než byly výroky samozvaných ochránců Tvého slova.

Kdo jsem já? Jsem ten, který si bláhově myslel, že lidským poznáním jsem schopen pochopit všechno okolo sebe, tedy i Tebe a který svou lidskou pýchu chtěl postavit nad Tebe.

Kdo jsem já? Ten, který stál na osvětimské rampě a čekal na svůj konec v plynové komoře i ten, který mě tam dostrkal a zavřel dveře. Jsem ten, který s nápisem na opasku Gott mit uns konal přesně opačně, než jsi nás učil, jak správně žít.

Kdo jsem já? Ten, který si bláhově myslel, že svým poznáním dokáže zvládnout všechny pohromy a nakonec teď sedí doma za dveřmi a nemůže vyjít ven.

Kdo jsi Ty? Jsi Ten, který přes to všechno přichází každý den a nabízí sebe. Který přišel na svět jako člověk s vědomím, že to s ním nedopadne dobře a přesto jsi to udělal.

Jsi Ten, který nezatratil ani své katy a za které se i v bolestech modlil. Jsi Ten, který stojí vedle mne, i když si myslím, že jsem sám.

Jsi Ten, který nám nabízí svůj prázdný hrob jako jedinečnou příležitost uvědomění, že smrt není náraz do betonové zdi, ale nalezení dveří v této překážce, jimiž je nám dána možnost projít a tak dokončit poslední tah štětcem na obrazu zvaném náš život.

A jsi Ten, který vůbec nečeká na nějaký vděk, ale jen pochopení, co jsem já a co jsi Ty.