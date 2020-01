Manželské toccaty a fugy - telefonování

Nevím, jestli existuje nějaká genderová studie ohledně rozdílu mezi telefonním hovorem muže a ženy. Pokud ano, výsledky se úzkostně tají. Výsledky jsou totiž alarmující.

Jsem starší ročník a pamatuji ještě onen zázrak, kdy po několikaletém čekání a bombardování komunálu patřičnými žádostmi (kde bylo třeba fingovat, že někdo z rodiny je nemocen a potřebuje častěji záchranku, větší počet dětí, tristní sociální status atd.) se dostavil příslušný technik, který donesl černý přístroj s rotujícím číselníkem, kilo vážícím sluchátkem a slavnostně zapojil do rodiny onen zázrak zvaný telefon. Pravda, v drtivé většině případů šlo o tzv. podvojnou linku, která byla společná i se sousedem. Nebylo sice možné sledovat, o čem ten mamlas tak dlouho vykecává, ale bylo trýznivé zjistit, že jeho dvě či tři dcery sluchátko prakticky nepustí z ruky, takže ten Váš přístroj byl na draka. Dalo se to řešit vyvěšením, takže v okamžiku, kdy soused sklapl vidlici, měl utrum a vy jste se mohli realizovat. Platilo se za jedno vytočení (tuším 0,25 Kčs), nesmělo to být ale meziměsto, kde byl účet posléze dost mastný. Ale dost historie.

Nová doba přinesla nové možnosti. Osobně stále proklínám toho, kdo vymyslel mobil, protože při každém opuštění domácnosti je nutné mít u sebe tři předměty, jejichž zkratky naštěstí malují na dveře tříkráloví koledníčci (tedy K+M+B), což nejsou přirozeně jen jména tří mudrců z Východu, ale připomenutí, že sebou musíte do kapsy narvat klíče, mobil a brýle. Mobil se prostě stal fenomenem doby a jeho absence či ztráta se rovná malé smrti.

Existence mobilu však přinesla zajímavé úkazy, jež si nyní dovolím nanést zdejším čtenářům coby výsledek mého letitého pozorování. Je totiž zásadní rozdíl v časové ose, pokud volá chlap anebo žena.

Začněme nešarmantně mužem. Tak třeba, chlap si koupí nové auto. Drtivá většina nemá potřebu obvolat všechny známé, počínaje od těch na maturitním tablu až po poslední fotku ze srazu přežívajících abiturientů vysoké školy, že konečně vyměnil tu chřestící šunku za SUV od Hyundai. Maximálně tuto novinku zavolá bráchovi a to víceméně holými nerozvinutými větami, kde mu sdělí, že má novou káru, která žere 8 litrů nafty, že za ní vysolil půl mega a že je červená. A že příští týden přijede, tak ať se nelekne.

Rovněž svolávání se na různé chlapské srazy probíhá spíše utajeně, dost často zašifrovaně v ptydepe, kterému rozumí jen hrstka vyvolených z patřičného bratrstva přátel fernetu. I sdělení kámošovi, že má pro něho lístek na ligu, netrvá déle, než třicet vteřin.

To u tzv. něžného pohlaví je to zcela jiné. Modelová situace - žena zakoupí v nějakém značkovém obchodě zcela nesmyslný a postradatelný hadřík nejasného původu, vzoru a barvy. Zásadní je ta visačka s heslem Prada, Zara či jiným jménem mafiánské struktury, která si místo pravidelného výpalného vybere svůj podíl hned a bez jakéhokoliv rizika stíhání příslušnými orgány. Žena, která tento kus získala, má vnitřní puzení tuto informaci sdělit co největšímu počtu svých kamarádek ze společnosti Latté macchiato. Jistě, mohla by počkat na každodenní výroční schůzi v blízké kafírně, ale trauma čekání je silnější. Ještě, než vyjede z kasy příslušná stvrzenka, už vytáčí patřičné číslo, aby své kolegyni sdělila, že se stala majitelkou "absolutněnádhernéhoajedinečnéhokusunotomusíšhnedvidět". V tomto klebetění pokračuje samozřejmě celou cestu domů (sláva za handsfree) a pokračuje i při vybalování doma.

Normální chlap nepochopí, proč je nutné sdělovat té druhé babě, jaký má ten hadr vzorek, proč je nutné verbálně rozmělňovat červenou barvu nějakými dalšími přídavnými jmény a proč obyčejný tvar trička do garáže potřebuje encyklopedický popis. Hovor je zpravidla násilně ukončen ze strany muže, který po příchodu ze šichty má obyčejný hlad a nechce si zachraňovat život chlebem s nazelenalým Gothajem.

Musí však utrpět tu ponižující porážku, když žena s pohrdavým úsměvem sdělí společnici, že už musí končit, protože ten její na ni řve (nesmysl), ale že si všechno řeknou, až se uvidí. Logická námitka muže, o čem spolu proboha ještě chtějí mluvit, když probraly už absolutně všechno, může mít za následek, že předložený pokrm nemusí být zcela bez závad.