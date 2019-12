Židovský humor XVI.

Protože je dnes poslední den v roce 2019, tak uvádím pár vtipů pro zasmání i pro zamyšlení. A přeji svým milým čtenářům na Slovensku, ať je ten jejich rok 2020 Přívětivý ao fous lepší než ten minulý.

Abrahámův otec je vdovec a velice bohatý, ale naneštěstí vážně nemocen a pravděpodobně brzy zemře. Jeho syn Mojš, zatím svobodný, se rozhodne, že potřebuje ženu, která by si ho vzala a starala se o něj, aby nezůstal dočista sám. Vyrazí tedy do baru pro nezadané. Hned první večer se se seznámí s neuvěřitelně krásnou a chytrou dívkou jménem Rifka. Je její krásou tak očarován, že ji pozve k sobě domů: "Jsem jen úplně obyčejný chlap," přiznal upřímně, "ale za týden nebo dva, můj drahý otec zemře a já zdědím přes 20 miliónů liber." Rifka jeho pozvání přijme a následující den se stane jeho macechou.

Při tradičním nedělním dámském setkání v Café Raubitschek bylo tradičně vyřčeno téměř vše, opět však zůstal nevysvětlený tradiční židovský genetický paradox: Jak je možné, že všechny ty skvělé geniální děti mohly být zplozeny naprostými idioty?

Isaac byl markeťák každým coulem. Když jeho manželka Rifka zemřela, sešlého se na na hřbitově celá rodina a všichni Isaacovi přátelé a Poněkud zděšeně koukali na nápis na náhrobní kámen:

"Zde se leží Rifka, manželka Isaaca Levyho, MCIM, certifikovaného marketingového specialisty s červeným diplomem za postgraduální studia v marketingu a ředitele společnosti Kvalitní Marketingové Služby sro. "

Isaac stál před náhrobkem a když přečetl nápis, vyhrkly mu slzy do očí.

Jeho bratr ho utěšuje:

"Já tě chápu, to je fakt nechutné. Taková laciná reklama na hrobu tvé milované."

"Ty to nechápeš," vzlyká Isaac. "Vynechali telefonní číslo!"

Izák se vrátí z dlouhé služební cesty domů a zjistí, že mu byla Sára nevěrná. "Kdo to byl?" Křičí na manželku. "Bylo to ten bastard Sam?" "Ne," odpoví Sára, "Sam to nebyl." "Tak to byl ten starý idiot Abe?" "Ne, ten to rozhodně nebyl." "Pak to musel být ten prosťáček Moše." "Ne, nebyl to ani Moše." Izák zbrunátní. "Jak to? To ti žádný z mých přátel není dost dobrý?"

"Issy, au pair nám ukradla dva ručníky."

"Opravdu?" Řekl Issy bez zájmu, "to od ní nebylo hezké."

"To máš zatraceně pravdu, že ne," řekla Becky, "byly to naše nejlepší ručníky, ty z hotelu Hilton v Eilatu, kde jsme byli vloni o slavnosti Pesach."

Jacob se při plavbě na své drahé jachtě dostal do potíž a volal vysílačka o pomoc. "Jaká je vaše pozice?" odpověděla posádka člunu pobřežní stráže. "Opakuji, jaká je vaše pozice?" "Moje pozice?" odpovědělo Jacob. "Velmi dobrá, myslím. Jsem marketingový ředitel středně velké právnické firmy v centru Londýna."

Nový rok jenom začal a paní Sára Blumenthal dostala předvolání k Bernieho úřadu. Samozřejmě že nic horšího jí nemohlo potkat ...

patřičně vystresovaná, ale připravená na všechno dorazila na Berní úřad. Asi 120 dotaz zněl:

,, Paní Blumenthal kolik máte dětí? "

,, Mám 6 dětí."

,, A od koho jsou děti? "

,, První dvě jsou od Prvního manžela a další dvě jsou od druhého manžela."

,, A ty dvě další? "

,, No..ty jsou mé soukromé .."

Malý Mojš Solomon jedl jablko na zadním sedadle auta.

"Aba, proč mi to jablko hnědým?"

"To je proto," začal vysvětlovat jeho otec, vysokoškolský profesor, "Jakmile sníš slupku, dužina jablka se dostane do kontaktu se vzduchem, Což způsobí její oxidaci, a tudíž změní její molekulární strukturu a tím se změní i barva."

Chvíli bylo ticho. Pak se Mojše tiše zeptá: "Aba, mluvíš ještě na mně?"

Přeji všem svým čtenářům mnoho radosti a štěstí v novém roce 2020. Nezapomeňme, že úsměv je silnou zbraní.